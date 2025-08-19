«Интересно будет всем»: Лавров подтвердил, что у Трампа есть приглашение в РФ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Американский лидер допустил визит в Россию, хотя предположил, что подвергнется критике из-за такого решения.

Лавров: у Трампа есть приглашение посетить Россию

Фото: Сергей Булкин/ТАСС



Президент США Дональд Трамп был приглашен в Россию. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У Трампа есть приглашение посетить Россию», — сказал глава российского МИД, отвечая на вопрос о том, посетит ли американский лидер Москву до конца текущего года.

Лавров обратил внимание: приглашение Трампа подтвердил на пресс-конференции на Аляске в том числе и президент РФ Владимир Путин.

«Президент США Дональд Трамп, если правильно помню, сказал, что это очень интересно. Интересно будет всем», — заключил Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп отказался от участия в возможной встрече Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Он убежден, что переговоры должны состояться в двустороннем формате, посредники будут только мешать. Прямой диалог между Москвой и Киевом — залог выстраивания успешных договоренностей между сторонами.

Трамп подчеркнул, что Киеву придется во многом уступить ради урегулирования конфликта.

