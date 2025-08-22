Воспользуйтесь окошком удачи: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 25 по 31 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Сразу несколько дней с мощным потенциалом скопились в этой неделе, несмотря на то, что начинается она с яркого негативного энергетического аккорда. Используйте вторник, среду, субботу и воскресенье для наиболее важных задач. А в один из дней есть шанс попасть на очень счастливый, судьбоносный случай.

Понедельник, 25 августа 2025 года

День Огненного тигра

5-tv.ru

В этот день складывается полное огненное наказание неблагодарности. Весьма неприятная структура, которая влечет за собой риски ДТП, выяснений отношений, проблем в путешествиях, недопонимания да и в целом расстроенные чувства.

Если в вашей карте есть обезьяна, тигр или змея — достаточно хотя бы двух из них — постарайтесь быть внимательнее в этот день.

Рискованные мероприятия не затевайте, к людям относитесь с пониманием. Да и для тех, у кого нет этих злополучных зверушек в карте бацзы, день не блещет обещаниями счастья.

Если слишком активничать сегодня, есть риск напороться на штрафы, юридические неприятности и впустую потратить деньги. На это указывает и позиция Луны, которая проходит через нехорошее созвездие сердца — события могут разворачиваться быстро, внезапно.

По китайским поверьям, в такой день легко нажить себе врагов. Да и структура Венера получает наказание добавляет еще пару черных туч в общий прогноз. Бережно и осторожненько занимайтесь своими очень тихими делами сегодня.

Совет: избегайте чрезмерной жесткости в отношениях с близкими, но не допускайте вседозволенности — найдите золотую середину.

Вторник, 26 августа 2025 года

День Огненного кролика

5-tv.ru

Очень благоприятный день, получающий лучшие звезды. Здесь Небесная добродетель, и Желтая сеть, и Красный сандал, и Хранилище — все они делают этот день идеальным выбором для ремонтных работ, свадьбы, земляных работ, въезда в новый дом, запуска бизнес-проекта, путешествия и назначения на новую должность.

Если приложите сегодня максимум усилий, увидите рост доходов, счастливые случаи и прочие приятности в качестве бонуса в скором времени. Еще одним бонусом этого дня будут успешно сданные экзамены, удача в работе с документами — благодаря структуре Процветание небес.

К тому же, если правильно выбрать время в этот день, можно привлечь в свою жизнь счастливый случай — он будет около полудня по вашему местному времени. Такой час — большая редкость, в это время случаются всякие приятные счастливые случаи. Постарайтесь воспользоваться этим небольшим окошком удачи!

Совет: стратегия постепенного выхода из ситуации. Она символизирует период добровольного отказа от излишеств ради достижения более важных целей. Важно помнить: период требует разумного сокращения, а не полного отказа. При правильном подходе потери могут обернуться новыми возможностями и ростом.

Среда, 27 августа 2025 года

День Каменного дракона

5-tv.ru

Все вроде хорошо в этом дне, в особенности офицер дня Успех, который дает поддержку в поиске медицинской помощи, сулит удачу во время медицинских процедур и диагностики. Однако из-за звезды Белого тигра в полную силу счастливыми энергиями мы воспользоваться не можем.

Правда, неудачи, которые он приносит, будут несколько расставлены по времени — они будут в течение трех, шести или девяти лет и только в том случае, если вы проявите излишнюю активность в этот день. Хорошо в такой день заниматься рутиной, а вечером можно отправиться на романтическое свидание или в небольшую поездку. Хотя в пути могут быть задержки и препятствия.

Совет: несмотря на возможные трудности и препятствия, смелость и осмотрительность приведут к успеху. Даже если ситуация кажется сложной, при правильном подходе вы сможете преодолеть все трудности и выйти победителем.

Четверг, 28 августа 2025 года

День Земляной змеи

5-tv.ru

Ничем не примечательный день. В такой хорошо собирать долги, ходить на свидания и отдыхать. Звезды Малого красного охвата, красного феникса, абордажного крюка, пернатого змея, густыми тучами нависают над этим днем, препятствуя нашим усилиям и успехам.

Да и структура Красная птица в могиле указывает на возможные искажения в информации, проблемы с документами и всякие ошибки. Будьте внимательнее в делах, документы читайте более пристально.

Совет: не стоит действовать напролом. Как говорится в мудрости: «Там, где сильный сломает закрытую дверь, мудрый — найдет к ней ключи».

Пятница, 29 августа 2025 года

День Стальной лошади

5-tv.ru

Собирает злобные и агрессивные звезды и не может поддержать ярких действий. К тому же это день болезней, который нехорош для посещения врача, медицинские вопросы лучше решать в другое время.

Тем не менее, сегодня можно проводить встречи, подписывать незначительные бумаги, инвестировать, просить о повышении. Хотя Луна находится в созвездии быка, который сулит катастрофы.

К тому же, энергии дня вносят сумятицу и неразбериху в дела, втягивая нас в прокрастинацию и навевая желание отойти в сторону и разобраться в себе.

Совет: постоянство, размеренность и стабильность. Настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

Суббота, 30 августа 2025 года

День Золотой козы

5-tv.ru

Хороший день для завершения дел, для того, чтобы закрыть и подытожить какой-то процесс, из которого пора выйти. Здесь же оказывается еще одна звезда болезней, поэтому к врачам лучше ходить в другое время.

Древние мастера говорят, что в такой день можно заниматься не самыми значительными делами, чтобы избежать проблем со здоровьем или неприятностей в семье. Документами сегодня тоже не стоит заниматься — можно наделать ошибок.

Совет: уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

Воскресенье, 31 августа 2025 года

День Водной обезьяны

5-tv.ru

Неплохой по энергиям день — годится для обращения врачу, планирования, встреч деловых, романтических, да и вообще любых взаимодействий с близкими и любимыми.

В этот день можно начинать обучение, переезжать в новый дом, отправляться в путешествие и заниматься решением судебных вопросов. И это несмотря на то, что Луна проходит через созвездие Пустоты, которое считается одним из самых неблагоприятных и немного сдерживает нашу активность сегодня.

Развивайте в себе способности лидера. Слушайте наставников. Идите на риск и преодолевайте препятствия, служите. Люди это оценят.

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на осень 2025 года.