В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

Военный трибунал признал виновным солдата, чье имя не раскрывается.

В Новой Зеландии осудили первого в истории страны шпиона

В Новой Зеландии суд впервые признал солдата виновным в шпионаже. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Военный суд признал новозеландского солдата виновным в покушении на шпионаж в пользу иностранного государства. Это первый обвинительный приговор по делу о шпионаже в истории страны», — отмечается в материале.

По данным издания, мужчина передал представителю неназванной страны оценку уязвимостей военного лагеря Линтон, коды доступа и информацию, которая могла позволить несанкционированный доступ на территорию лагеря и близлежащую авиабазу Охакеа. В ходе обыска у него дома нашли боеприпасы и компьютерный диск с видеозаписью стрельбы в мечети Крайстчерча, а также манифест стрелка.

В показаниях, зачитанных его адвокатом в суде, солдат признался в причастности к экстремистским группировкам Action Zealandia и Dominion Movement.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские спецслужбы случайно раскрыли секретные данные. В Лондоне по ошибке обнародовали персональные сведения 19 тысяч афганцев, сотрудничавших с британской разведкой. В списке оказались и сами сотрудники спецслужб.

