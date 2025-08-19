В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

В Новой Зеландии суд впервые признал солдата виновным в шпионаже. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Военный суд признал новозеландского солдата виновным в покушении на шпионаж в пользу иностранного государства. Это первый обвинительный приговор по делу о шпионаже в истории страны», — отмечается в материале.

По данным издания, мужчина передал представителю неназванной страны оценку уязвимостей военного лагеря Линтон, коды доступа и информацию, которая могла позволить несанкционированный доступ на территорию лагеря и близлежащую авиабазу Охакеа. В ходе обыска у него дома нашли боеприпасы и компьютерный диск с видеозаписью стрельбы в мечети Крайстчерча, а также манифест стрелка.

В показаниях, зачитанных его адвокатом в суде, солдат признался в причастности к экстремистским группировкам Action Zealandia и Dominion Movement.

