Оззи жив: семья музыканта решила создать его доступную голограмму

Экраны с виртуальной рок-легендой планируют установить на улицах США и Великобритании.

У легендарного Оззи Осборна может появиться цифровой двойник. Идею увековечить образ солиста Black Sabbath с помощью голограммы предложила семья музыканта. Нейросеть будет отвечать на вопросы фанатов в режиме реального времени.

Специальные экраны с виртуальным Оззи планируют установить на улицах США и Великобритании. Авторы называют инициативу способом «сохранить личность и голос музыканта для будущих поколений».

Однако реакция поклонников оказалась неоднозначной. Многие уверены: никакой искусственный интеллект не способен заменить живого артиста — его харизму, энергетику и атмосферу, которая царила во время концертов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон выставила на торги семейное поместье в Лос-Анджелесе за 17 миллионов долларов. Супруга артиста планирует сменить образ жизни после его смерти и переехать в более скромное жилье, деля время между новой квартирой в Калифорнии и семейным особняком в Англии.

