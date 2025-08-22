«Здесь есть «перчик»: психолог об отношениях Анны Пересильд и Вани Дмитриенко

Евгения Алешина
Певец не с мог сдержать слез при просмотре сериала с участием возлюбленной.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Психолог Абравитова: Дмитриенко — эмоциональный человек и не стесняется слез

Певец Ваня Дмитриенко — эмоциональный человек, который не стесняется своих слез. Это самый настоящий человек-истероид, с которым актрисе Анне Пересильд не будет скучно в отношениях. Таким мнением поделилась психолог Мариана Абравитова с корреспондентом 5-tv.ru на премьере документального фильма «Черкизон. Ад и рай новой России».

Недавно артист признался, что пересмотрел вместе со своей девушкой — актрисой Анной Пересильд — один из сериалов с ее участием. Дмитриенко рассказал, что во время просмотра определенной сцены не смог сдержать слез.

«Мозг вообще не соображает, что это происходит не наяву. И у меня просто начинают литься слезы, я прям навзрыд начинаю плакать», — признался певец.

Абравитова отметила, что подобная эмоциональность у мужского пола не является чем-то плохим. Наоборот, именно такие мужчины, как правило, многое могут отдавать в отношениях с женщинами. Также реакция Дмитриенко говорит о том, что он, прежде всего, искренний парень.

«Вот эти истеричные истории неуправляемы, если человек истероид. И, надо сказать, он этого не стесняется. Он даже делает в какой-то степени на это ставку. Почему? Значит раньше такая сценарная линия давала результаты. Скорее всего, у него были яркие, интересные отношения с девушками. Скорее всего, его за это ценили и выделяли среди других», — говорит психолог.

Абравитова полагает, что их отношения с Анной могут быть довольно долговечными, однако в данном вопросе давать какие-либо гарантии нет смысла. Можно сказать точно, что для Пересильд-младшей это будет «сумасшедший опыт», из которого она может вынести много впечатлений. Также благодаря этим отношениям девушка поймет, нравится ли ей вообще такой типаж парней, считает психолог.

«Представьте, вот такой истероид рядом с вами, но вы вместе. Значит для вас это ценно, вам это нравится. Значит здесь есть „перчик“. Скорее всего, значит это ее (Анны — Прим. ред.) мужской типаж», — говорит Абравитова.

Ранее 5-tv.ru писал, что 16-летняя Анна Пересильд отреагировала на слухи о своей беременности.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

