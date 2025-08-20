Сколько стоит? Бородина прокомментировала слухи о платном фото с Дженнифер Лопес

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 66 0

Телеведущая посетила концерт американской певицы в Анталии.

Бородина прокомментировала слухи о платном фото с Дженнифер Лопес

Фото: Щербак Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ксения Бородина заявила, что снимок с Дженнифер Лопес достался ей бесплатно

Телеведущая Ксения Бородина в беседе с подписчиками в социальных сетях прокомментировала сделанное фото с американской певицей Дженнифер Лопес в Анталии.

Отвечая на любопытство поклонников о цене снимка, она с юмором заявила, что никаких расходов не было.

«Зачем за фото платить, если тебя позвали в отель семьей, предоставили ложу на концерте и предложили сделать совместное фото?» — написала Бородина.

Вместе с мужем, блогером Николаем Сердюковым, и дочерьми телеведущая посетила концерт Лопес в Турции. По словам Ксении, шоу произвело на нее сильное впечатление.

текстДженнифер Лопес и Ксения Бородина со своей дочерью и мужем Николаем Сердюковым. Instagram*/ borodylia

Кроме того, Бородина затронула вопросы, касающиеся ее личной жизни. Она подчеркнула, что не сожалеет о сделанной пластике груди и не планирует удалять импланты. А вот справиться с мигренью пока не удается.

«Вечные походы по врачам, но пока из последних предложений был укол раз в месяц в живот или антидепрессанты. Я пока не готова», — отметила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сердюков сделал Бородиной сюрприз за полмиллиона рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд
19:12
Южный речной вокзал приглашает горожан на научный фестиваль «Дело техники»

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс