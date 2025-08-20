Сколько стоит? Бородина прокомментировала слухи о платном фото с Дженнифер Лопес

Ксения Бородина заявила, что снимок с Дженнифер Лопес достался ей бесплатно

Телеведущая Ксения Бородина в беседе с подписчиками в социальных сетях прокомментировала сделанное фото с американской певицей Дженнифер Лопес в Анталии.

Отвечая на любопытство поклонников о цене снимка, она с юмором заявила, что никаких расходов не было.

«Зачем за фото платить, если тебя позвали в отель семьей, предоставили ложу на концерте и предложили сделать совместное фото?» — написала Бородина.

Вместе с мужем, блогером Николаем Сердюковым, и дочерьми телеведущая посетила концерт Лопес в Турции. По словам Ксении, шоу произвело на нее сильное впечатление.

Дженнифер Лопес и Ксения Бородина со своей дочерью и мужем Николаем Сердюковым. Instagram*/ borodylia

Кроме того, Бородина затронула вопросы, касающиеся ее личной жизни. Она подчеркнула, что не сожалеет о сделанной пластике груди и не планирует удалять импланты. А вот справиться с мигренью пока не удается.

«Вечные походы по врачам, но пока из последних предложений был укол раз в месяц в живот или антидепрессанты. Я пока не готова», — отметила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сердюков сделал Бородиной сюрприз за полмиллиона рублей.

