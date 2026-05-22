Сделала из жертв котлеты? Чудовищные подробности убийства экс-мэра Самары и его жены

Внучка экс-мэра Самары могла сделать из своих жертв котлеты

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, могла измельчить их останки в мясорубке вместе с гречкой. Об этом сообщило издание aif.ru.

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых оказалась внучка убитых Екатерина Тархова.

Один из свидетелей, сантехник Валерий Фролов, сообщил, что дважды приезжал к Тарховым устранять проблемы с трубами. Впервые специалист оказался в квартире 6 января 2025 года. По его словам, внутри тогда находилась только Екатерина.

Во второй раз женщина вызвала мастера 15 января из-за засора. Тархова якобы объяснила появление крупы в трубах тем, что таким способом пыталась прочистить слив. Сантехник не придал ее словам особого значения.

«Она сказала, что чистила засор гречкой», — сообщил свидетель в суде.

Мужчина подтвердил, что во время работы из сливного отверстия действительно выходила размякшая гречка. Никаких необычных примесей в ней он, по собственным словам, не заметил.

Фролов также пояснил, что объяснение заказчицы не показалось ему подозрительным, поскольку сам использовал песок для очистки труб на даче.

Допросили и сотрудницу полиции, приезжавшую к квартире семьи в январе 2025-го. Внутрь жилища ее не пустили. При этом за дверью женщина слышала звук работающего инструмента, похожего на шуруповерт или дрель. Екатерина, открывшая дверь, по наблюдениям оперуполномоченной, заметно нервничала.

Дело об убийстве экс-мэра Самары

Процесс по делу о гибели Виктора и Натальи Тарховых начался в Самарском областном суде 21 мая. Екатерине Тарховой предъявили обвинения в убийстве двух человек, надругательстве над телами умерших, а также ряде имущественных преступлений.

На первом заседании она признала вину в убийстве дедушки и бабушки, однако не согласилась с обвинением в надругательстве над их телами.

По версии следствия, преступление готовилось заранее. Виктору и Наталье Тарховым могли подменить лекарства капсулами с отравляющим веществом. Обвинение считает, что Екатерина действовала не одна: к преступлению мог быть причастен Дмитрий Метревели.

После гибели супругов их тела, по версии следственных органов, заморозили с использованием азота, расчленили, а останки измельчили в мясорубке вместе с гречневой крупой.

