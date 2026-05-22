Собянин и Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабной модернизации

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым открыли Ленинградский вокзал после масштабной модернизации. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

По словам Собянина, площадь трех вокзалов остается крупнейшим транспортным узлом страны, через который ежедневно проходят сотни тысяч пассажиров. Он отметил, что в будущем поток людей здесь станет еще больше из-за строительства вокзала высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Именно поэтому власти совместно с РЖД решили поэтапно обновить всю территорию.

Мэр подчеркнул, что реконструкция началась с Ленинградского вокзала, который, по его словам, давно устарел как технически, так и морально. Теперь пассажиры получили фактически новый транспортный объект с современными сервисами и более комфортными условиями. Следующим этапом станет модернизация Ярославского вокзала и создание единого пересадочного пространства между разными видами транспорта.

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что после обновления площади для пассажиров выросли втрое. Одновременно на вокзале теперь могут находиться более тысячи человек. Кроме того, в здании появились новые комнаты матери и ребенка, современные цифровые сервисы и мозаичные панно с видами Москвы и Санкт-Петербурга.

Работы по реконструкции стартовали летом 2024 года и проводились без остановки движения поездов. Во время модернизации специалисты сохранили и отреставрировали историческую часть здания, полностью изменив внутреннее пространство.

После обновления на вокзале увеличили количество мест в залах ожидания, улучшили вентиляцию и освещение, а также оборудовали дополнительные входы. Первый этаж сделали зоной быстрого прохода к платформам, а верхние уровни отвели под кафе, рестораны и пространства для длительного ожидания. Также возле вокзала расширили парковку для такси и выделили отдельные места для туристических автобусов.

