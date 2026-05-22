Надышались дымом и пылью: врач о состоянии пострадавших учеников колледжа в ЛНР
В отделение педиатрии Старобельской больницы поступило 26 человек.
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
Педиатр Дудка: Многие пострадавшие в колледже ЛНР надышались пылью и дымом
Большинство пострадавших в результате атаки ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР) надышались пылью и дымом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал заведующий педиатрическим отделением «Старобельской центральной районной больницы».
По его данным, первая помощь, которая требовалась подросткам, была оказана хирургами и травматологами. Повреждений внутренних органов и систем тела (соматических патологий) у большинства пострадавших не было.
«У детей, которые к нам поступили по соматическому только было то, что у них першило горло. Боль в горле была из-за того, что было задымление. Дымом и пылью надышались», — уточнил медик.
Он отметил, что утром после происшествия к ним в отделение поступило 26 человек. Большинство из них — подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Но было и несколько исключений в виде уже взрослых пострадавших 19-20 лет.
Всех поступивших в это отделение выписали в течение дня.
Беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 человек.
По предварительным данным, погибли четыре человека и 39 получили ранения различной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия запросила заседание совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по гражданским объектам Старобельска. Мероприятие состоится 22 марта.
