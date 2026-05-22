Спектакль в вагоне: актеры «Мастерской 12» устроили перформанс в метро

Светлана Стофорандова Журналист

Артисты вовлекали в представление и самих пассажиров, активно взаимодействуя с ними.

Пассажиры Арбатско-Покровской линии московского метро стали участниками постановки театра «Мастерская 12» народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Прямо в вагоне поезда актеры устроили перформанс, кадры публикует 5-tv.ru.

Повод для выступления был символический — уже полгода по синей ветке курсирует состав, посвященный творчеству и 80-летию Никиты Михалкова.

Артисты в костюмах из спектаклей по произведениям таких писателей, как Иван Бунин и Антон Чехов, действовали не по заученному сценарию, а импровизируя. Они общались с людьми и вовлекали их в представление. Кроме того, актеры угощали пассажиров яблоками и конфетами.

Во время исполнения песни «Я шагаю по Москве» люди в вагоне мгновенно подхватили знакомую мелодию, начали подпевать и снимать происходящее на телефоны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что каждый месяц театры из регионов выступают на сцене «Мастерской 12» в рамках фестиваля «Атлас театральной России». В апреле свои постановки представили актеры из Чувашии, они показали даже спектакль, исполняемый на чувашском языке.

