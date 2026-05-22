Таинственная фанатка: женщина проникла в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Незнакомку уже не в первый раз заметили у особняка звезды.

Женщина проникла в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kento Nara

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неизвестная женщина проникла в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе

Неизвестная женщина проникла на территорию особняка актера Джонни Деппа в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал TMZ.

По информации источника, сначала незнакомку заметили возле ворот дома голливудского актера. Местные жители утверждают, что она уже появлялась рядом со зданием и снимала его на видео.

Предположительно, женщина пыталась лично связаться со звездой «Пиратов Карибского моря» и передать ему некое послание. Однако к моменту прибытия полиции она скрылась. В настоящее время правоохранители устанавливают личность нарушительницы и выясняют, что именно стало причиной ее появления у дома артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, признана самым высокооплачиваемым представителем поколения зумеров среди детей знаменитостей. Согласно опубликованным данным, потенциальный доход 25-летней модели и актрисы составляет в среднем 11 324 фунта стерлингов (около 1,2 миллиона рублей) за одну спонсорскую публикацию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

16:46
Сделала из жертв котлеты? Чудовищные подробности убийства экс-мэра Самары и его жены
16:41
Собянин и Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабной модернизации
16:38
Таинственная фанатка: женщина проникла в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе
16:33
На Алтае школьницы избили сверстницу и сняли на видео
16:19
Запрошенное Россией заседание СБ ООН по атаке ВСУ состоится 22 мая в 22:00
16:08
В ВОЗ пересмотрели оценку риска распространения Эболы в Конго

Сейчас читают

В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео