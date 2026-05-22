Таинственная фанатка: женщина проникла в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе
Незнакомку уже не в первый раз заметили у особняка звезды.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kento Nara
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Неизвестная женщина проникла в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе
Неизвестная женщина проникла на территорию особняка актера Джонни Деппа в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал TMZ.
По информации источника, сначала незнакомку заметили возле ворот дома голливудского актера. Местные жители утверждают, что она уже появлялась рядом со зданием и снимала его на видео.
Предположительно, женщина пыталась лично связаться со звездой «Пиратов Карибского моря» и передать ему некое послание. Однако к моменту прибытия полиции она скрылась. В настоящее время правоохранители устанавливают личность нарушительницы и выясняют, что именно стало причиной ее появления у дома артиста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Джонни Деппа, Лили-Роуз Депп, признана самым высокооплачиваемым представителем поколения зумеров среди детей знаменитостей. Согласно опубликованным данным, потенциальный доход 25-летней модели и актрисы составляет в среднем 11 324 фунта стерлингов (около 1,2 миллиона рублей) за одну спонсорскую публикацию.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?