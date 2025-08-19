«Очень разные взгляды»: Никита Пресняков разводится с Аленой Красновой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 121 0

Слухи о расставании певца с женой ходили с прошлого года.

«Очень разные взгляды»: Никита Пресняков разводится с Аленой Красновой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Никита Пресняков разводится с Аленой Красновой

Певец Никита Пресняков и его жена Алена Краснова имеют разные взгляды на жизнь и семью, поэтому пара разводится. О расставании девушка сообщила на своей странице в социальной сети.

«Мы были вместе почти десятилетие. <…> Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — подписала Краснова свадебное фото.

По словам уже экс-супруги звездного наследника, решение далось непросто, однако Никита и Алена желают друг другу счастья в дальнейшем.

История любви Преснякова и Красновой началась в 2014 году, когда девушка еще училась в школе, а Никите было 23 года. Через три года последовало предложение выйти замуж, на которое юная Алена тут же согласилась.

В 2022 году пара переехала в США, где они жили в доме, купленном бабушкой Преснякова — певицей Аллой Пугачевой. Но череда неудач преследовала артиста: жилье сгорело, а карьеру на чужбине построить не удалось. Через пару лет появились слухи о расставании супругов, но Алена и Никита продолжали создавать видимость идеальных отношений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Пресняков рассказал о глупых поступках в молодости.

