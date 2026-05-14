Не сдается: молодому мужчине к 20 годам диагностировали шесть видов рака

Terra: бразильцу к 20 годам диагностировали шесть видов рака

В Бразилии местному жителю Луису Адольфо к 20 годам диагностировали шесть злокачественных опухолей различного вида из-за наличия редкого генетического отклонения. Об этом сообщило издание Terra.

Причиной столь тяжелого состояния здоровья молодого человека стал синдром Ли-Фраумени — наследственное заболевание. Оно экстремально повышает вероятность развития целого спектра онкологических патологий.

Череда серьезных диагнозов началась в раннем детстве. В возрасте трех лет у мальчика выявили рабдомиосаркому, представляющую собой агрессивную опухоль мягких тканей. Спустя еще четыре года, во время очередного медицинского обследования, врачи обнаружили у ребенка остеосаркому — опасное поражение костей.

Путь борьбы за жизнь продолжился и в последующие годы, когда остеосаркому у Адольфо выявили повторно. Список пораженных органов расширился за счет обнаружения новообразований в легких и кишечнике молодого человека.

Шестой вид онкологии оказался настолько специфическим, что профильные специалисты столкнулись с трудностями при его точной классификации. Несмотря на изнурительное лечение и постоянные госпитализации, бразилец старается сохранять позитивный настрой и веру в хорошее.

«Думаю, секрет в том, чтобы не сдаваться, не опускать голову и всегда видеть стакан наполовину полным. Видеть за проблемами хорошее — это очень помогает», — заявил Луис Адольфо.

Синдром, которым страдает юноша, требует постоянного медицинского контроля, так как опухоли при данной мутации могут возникать практически в любых тканях организма на протяжени жизни.

