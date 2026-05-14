На съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в Москве

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 65 0

Корреспондент и оператор пытались получить комментарий у косметолога, из-за укола которого пациентка лишилась зрения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На съемочную группу телеканала РЕН ТВ совершено нападение в Москве во время журналистского рейда к косметологу. Об этом сообщает пострадавший сотрудник редакции в комментарии 5-tv.ru.

Инцидент разгорелся, когда корреспондент с оператором приехали к доктору Лебедевой (известной как Билецкая Наталья Александровна). Причиной визита стала жалоба клиентки Оксаны, которой специалист ввела филлер в межбровную складку.

Препарат угодил прямо в сосуд, и женщина моментально перестала видеть одним глазом — зрение утрачено навсегда и восстановлению не подлежит.

Съемочная группа прибыла по адресу вместе с пострадавшей, чтобы записать комментарий врача. Но в кабинете их уже ждали.

«На нашу съемочную группу напали и сломали технику. На месте на них набросился неизвестный мужчина, который был в кабинете у косметолога», — рассказал один из участников инцидента.

Журналистов избили, таскали за волосы и отобрали мобильные телефоны, вдобавок разбив аппаратуру.

Известно, что на месте работают правоохранительные органы. Также к месту происшествия выехал наряд СМП и Росгвардия.

Ранее 5-tv.ru писал, как корреспондента «Известий» избили за репортаж о красивых номерах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:01
Песков: дело Ермака не повлияет на мирный процесс между Россией и Украиной
16:52
В администрации Махачкалы пообещали наказать виновных в потере девочкой пальца
16:48
Полиция приехала в московский медкабинет, где избили журналистов РЕН ТВ
16:38
В РАН объяснили, могут ли толчки под Новосибирском вызвать новые землетрясения
16:36
Не сдается: молодому мужчине к 20 годам диагностировали шесть видов рака
16:27
На съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в Москве

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Названы дата и место прощания с телеведущим Владимиром Молчановым
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео