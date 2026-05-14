На съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в Москве

На съемочную группу телеканала РЕН ТВ совершено нападение в Москве во время журналистского рейда к косметологу. Об этом сообщает пострадавший сотрудник редакции в комментарии 5-tv.ru.

Инцидент разгорелся, когда корреспондент с оператором приехали к доктору Лебедевой (известной как Билецкая Наталья Александровна). Причиной визита стала жалоба клиентки Оксаны, которой специалист ввела филлер в межбровную складку.

Препарат угодил прямо в сосуд, и женщина моментально перестала видеть одним глазом — зрение утрачено навсегда и восстановлению не подлежит.

Съемочная группа прибыла по адресу вместе с пострадавшей, чтобы записать комментарий врача. Но в кабинете их уже ждали.

«На нашу съемочную группу напали и сломали технику. На месте на них набросился неизвестный мужчина, который был в кабинете у косметолога», — рассказал один из участников инцидента.

Журналистов избили, таскали за волосы и отобрали мобильные телефоны, вдобавок разбив аппаратуру.

Известно, что на месте работают правоохранительные органы. Также к месту происшествия выехал наряд СМП и Росгвардия.

