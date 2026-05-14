В РАН объяснили, могут ли толчки под Новосибирском вызвать новые землетрясения

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Все сдвиги земной коры на планете так или иначе связаны.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Сейсмолог Стрельников: одни подземные толчки могут провоцировать цепочку других

Подземные толчки в Новосибирской области могут вызвать новые землетрясения. Об этом 5-tv.ru рассказал палеосейсмолог Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН), кандидат наук Андрей Стрельников.

«Если говорить о глобальной картине, то, разумеется, там, где происходит сильное землетрясение, оно может по одной разломной зоне спровоцировать другие землетрясения. Такое бывает», — рассказал эксперт.

По словам ученого, все сейсмические события на планете так или иначе связаны — вопрос лишь в расстоянии и времени. Впрочем, жителям Москвы и Санкт-Петербурга переживать не стоит — они находятся на слишком большом расстоянии от Новосибирска. Кроме того, на территории столицы и Северной столицы практически нет сейсмогенерирующих структур, подчеркнул Стрельников.

По мнению академика, причиной сейсмической активности может быть добыча угля в Искитимском районе. Какая именно компонента, природная или техногенная, стала основным фактором, еще предстоит исследовать.

Также палеосейсмолог объяснил увеличение числа сообщений о землетрясениях в последние годы. Говорить об увеличении сейсмической активности не совсем корректно, так как неясно, что учитывается — магнитуда толчков или их количество. Кроме того, стоит брать в расчет, что научное сообщество и массовая аудитория стала больше узнавать о землетрясениях благодаря развитию методов мониторинга.

Ранее 13 мая в Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение.

