Полиция приехала в московский медкабинет, где избили журналистов РЕН ТВ

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 23 0

Нападавший швырял членов съемочной группы на пол.

Полиция приехала к косметологу после нападения на РЕН ТВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники полиции прибыли в частный медицинский кабинет в Москве, где неизвестный мужчина набросился на бригаду программы «Экстренный вызов» телеканала РЕН ТВ. Об этом сообщает редакция канала в комментарии 5-tv.ru.

текстКадры с места нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ. 5-tv.ru

Инцидент произошел, когда журналисты явились к косметологу, чья клиентка потеряла зрение на один глаз после неудачной инъекции филлера в межбровную складку. Вместо объяснений горе-специалиста корреспондентов встретил агрессивный незнакомец.

«Вы для меня — никто», — бросил он, после чего разбил дорогостоящую аппаратуру, выхватил мобильные телефоны и повалил сотрудников съемочной группы на пол.

Журналистам сломали дорогостоящую технику. Членов съемочной группы избили, хватали за волосы и отобрали мобильные телефоны.

текстКадры с места нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ. 5-tv.ru

Как сообщил источник 5-tv.ru, на месте работают правоохранительные органы. Также к месту происшествия выехали скорая помощь и сотрудники Росгвардии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как корреспондента «Известий» Алексея Полторанина жестоко избили за репортаж о красивых номерах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:01
Песков: дело Ермака не повлияет на мирный процесс между Россией и Украиной
16:52
В администрации Махачкалы пообещали наказать виновных в потере девочкой пальца
16:48
Полиция приехала в московский медкабинет, где избили журналистов РЕН ТВ
16:38
В РАН объяснили, могут ли толчки под Новосибирском вызвать новые землетрясения
16:36
Не сдается: молодому мужчине к 20 годам диагностировали шесть видов рака
16:27
На съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в Москве

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Названы дата и место прощания с телеведущим Владимиром Молчановым
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео