Анонимный миллиардер заплатит $10 миллионов за погружение к обломкам «Титаника»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Событие произойдет через пару недель.

Анонимный миллиардер заплатит $10 млн за погружение к обломкам «Титаника»

Фото: www.globallookpress.com/United Archives / IFTN

Анонимный миллиардер заплатит десять миллионов долларов для погружения обломкам затонувшего круизного лайнера «Титаник». Об этом стало известно из сообщения газеты The New York Post, которая сослалась на источник.

«Я слышал, что через пару недель кто-то отправится к „Титанику“ <…> Могу сказать вам, что это миллиардер. Поездка туда обойдется в десять миллионов долларов. Вы наверняка узнаете его имя», — пояснил инсайдер издания.

При этом имя миллиардера собеседник не раскрыл, так как тот, по его мнению, предпочтет сам рассказать об этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что письмо выжившего пассажира на «Титанике» продали за рекордную сумму. Оно было написано полковником Арчибальдом Грейсом и датируется 10 апреля 1912 года, именно в этот день происходила посадка на борт судна. Также было отмечено, что указанная сумма стала самой высокой из тех, которые платили за письмо.

