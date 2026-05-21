Байкер из рейтинга миллиардеров разбился в Ленинградской области

В обстоятельствах аварии в Ленинградской области сейчас разбираются автоинспекторы. Байкер выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Удар был такой силы, что мотоциклист скончался на месте до приезда скорой. Предварительно, он не справился с управлением на повороте.

Погибшим оказался миллиардер Михаил Смирнов. Известно, что на протяжении многих лет он был связан с «Балтийской топливной компанией». Предприниматель занимался экспортом нефти, ресторанным бизнесом и недвижимостью. Пару лет назад он вошел в рейтинг миллиардеров с состоянием почти в восемь миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные следователи официально предъявили обвинение Максиму Завирюхе, совершившему смертельный наезд на фотографа и модель Ксению Добромилову. Трагическое ДТП на Большой Дорогомиловской улице случилось вечером 5 мая: девушка находилась на проезжей части, проводя профессиональную съемку мотопоездки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, она скончалась в карете скорой помощи. Сам байкер также получил ранения.

В ходе заседания вскрылись подробности о водительском прошлом фигуранта: он привлекался к ответственности за лихачество на дорогах далеко не впервые.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.