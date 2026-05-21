Чужие драмы вместо сериалов: откуда пошел тренд на судебный туризм
Некоторые люди намеренно посещают открытые судебные заседания ради эмоций.
Телешоу с разборками в суде вышли на новый уровень — теперь за ними наблюдают вживую. Люди целенаправленно посещают открытые заседания не в качестве участников процесса, а как зрители, ради эмоций.
И называется этот тренд судебный туризм. Эффект почти как от дайвинга, только ныряют не в пучину моря, а разводов, разделов имущества и долгов.
Что стоит за этим трендом и каковы его корни, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала психолог Евгения Заяева.
Когда появился судебный туризм
Интерес к судебным процессам не возник внезапно — у него долгая история.
«Даже в историческом контексте, в конце XIX — начале XX века, судебные залы были переполнены. Зеваки приходили посмотреть на преступника, послушать речи адвокатов», — отмечает психолог.
В ту эпоху не было современных средств массовой информации, поэтому судебные заседания становились своеобразным публичным событием.
В новейшее время интерес к правосудию переместился в дома россиян через многочисленные телешоу с имитацией судебных процессов. Зрители следили за спорами истцов и ответчиков, пытались понять логику судей и разобраться, как работает система правосудия.
Потом люди смекнули, что ничего им не мешает наблюдать за реальными процессами вживую.
На какие заседания приходят судебные туристы
Какие дела привлекают внимание судебных туристов? Чаще всего это гражданские процессы с житейскими сюжетами, с которыми может столкнуться практически любой человек:
- Разводы;
- Раздел имущества;
- Споры об опеке над детьми;
- Долговые споры;
- Наследственные дела.
Присутствие при этих процессах дает людям представление о том, как функционирует судебная система.
«Наблюдение за тем, как работает правосудие, может там успокоить или обезопасить человека. Ему приходит как будто понимание процесса, стабильности, даже если человек не юрист, а просто зритель в зале», — сказала Заяева.
В чем психологические причины популярности судебного туризма
Люди готовы тратить время на посещение судов по нескольким причинам:
1. Потребность в ощущении стабильности и справедливости. В последние годы мир становится все менее предсказуемым, растет неопределенность. В зале суда наблюдатель может приобрести нечто вроде уверенности в завтрашнем дне:
«Человек может видеть и верить в то, что восторжествует добро, что все будет хорошо, что в мире есть место справедливости, вот прямо здесь и сейчас», — убеждена психолог.
Показательный пример — резонансное дело о продаже квартиры Ларисы Долиной. Широкий общественный резонанс возник именно потому, что люди почувствовали несправедливость решения суда и осознали: подобная ситуация может коснуться каждого.
2. Эффект «подглядывания». Людям хочется видеть живые эмоции.
«Раньше, в принципе, людям хватало какого‑то детектива или телешоу, теперь этого мало, нужна более такая насыщенная, живая драма, настоящие эмоции. Чтобы прочувствовать вот эти трагедии людей», — добавила эксперт.
3. Эмоциональная разрядка. Посещение суда может помочь выплеснуть внутреннюю агрессию или злость — например, через осуждение кого‑то из участников процесса.
«Облегчение от того, что это происходит не со мной. От того, что это происходит не в моей жизни. Слава богу, у меня такого нет. Слава богу, у меня нормальные отношения с детьми или с бывшим мужем, никто не пытается меня выселить из квартиры, навесить чужие долги», — пояснила Заяева.
Какие перспективы у тренда на судебный туризм
Тренд на судебный туризм вызывает неоднозначную реакцию. В частности, есть риск, что правосудие начнет восприниматься как развлечение.
«Вспомним телешоу, которые немало лет выходили у нас на центральных каналах, где люди устраивали свои там семейные разборки, ссорились, дрались, выясняли, кто отец, кому достанется наследство. Знаете, такой немножко трэш-контент. Вот, наверное, у кого-то запрос есть и на это, также здесь вживую посмотреть на какие-то живые, конкретные разборки в какой-то сложной ситуации», — заметила Заяева.
Конечно, у тренда есть свои плюсы. Среди них:
- Рост интереса к гражданским делам. Люди чаще посещают процессы по семейным и имущественным спорам — темы, которые затрагивают личные интересы большинства;
- Запрос на прозрачность. Посещая заседания, люди хотят убедиться, что система работает честно и открыто.
