Внучка экс-мэра Самары признала вину в убийстве дедушки и бабушки

В Самарском областном суде внучка бывшего мэра города Виктора Тархова Екатерина Тархова полностью признала свою вину в убийстве дедушки и бабушки. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе процесса судья уточнил у 31-летней фигурантки, согласна ли она с обвинением в убийстве. На этот вопрос подсудимая ответила утвердительно.

При этом по остальным пунктам обвинительного заключения ее позиция оказалась иной. В частности, Тархова категорически отрицает факт надругательства над телами погибших. Также Екатерина частично призналась в мошенничестве и краже.

По версии следствия, 31-летняя Тархова действовала не одна. Правоохранители считают, что преступление было совершено организованной группой, в которую входили еще двое сообщников. Они арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

Что известно об убийстве бывшего мэра Самары

Об исчезновении супругов стало известно в конце января 2025 года, когда в правоохранительные органы поступило заявление. Следователи установили, что на связь они не выходили еще с конца 2024-го. После этого было возбуждено дело об убийстве, а вскоре задержали внучку бывшего мэра.

Во время следствия Тархова заявляла, что пошла на преступление из корыстных побуждений, однако утверждала, что действовала под влиянием других людей и не планировала убивать родственников. Позднее в деле появились новые фигуранты. Заочно обвинения предъявили уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее племяннику Дмитрию.

Еще одна фигурантка дела — Таисия Киселева — находится под домашним арестом. Ей вменяют участие в мошенничестве с имуществом погибших. По версии следствия, она могла быть причастна к операциям с похищенными активами.

