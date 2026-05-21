Россия и Китай достигли прогресса в договоренностях по «Силе Сибири — 2»

Светлана Стофорандова
Стороны пришли к пониманию по ключевым деталям проекта.

Как проходит согласование проекта Сила Сибири — 2

Переговоры России и Китая по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» достигли прогресса. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сторонам удалось прийти к соглашению по многим ключевым деталям проекта.

«Действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы „Сила Сибири — 2“. Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности», — заявил Дмитрий Песков.

Обсуждение нового экспортного маршрута проходило во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Российский лидер посетил Пекин в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин назвал свой официальный визит в Китай успешным, насыщенным и плодотворным. Кроме того, российский лидер отметил, что во время переговоров страны наметили дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений.

Россия и Китай достигли прогресса в договоренностях по «Силе Сибири — 2»
