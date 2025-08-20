В Запорожской области произошло отключение электроснабжения

В Запорожской области по всей территории последовало масштабное отключение электроснабжения. В настоящий момент свет отсутствует во всем регионе. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Евгения Балицкого в Telegram-канале.

«По всей территории региона зафиксировано полное отключение электроснабжения. Причины произошедшего в настоящий момент уточняются», — отметил политик.

При этом по-преждему неизвестна дата восстановления подачи электроэнергии. Власти региона призвали его жителей следить за официальной информацией и сохранять спокойствие.

Накануне по всей территории Запорожской области уже фиксировалось отключение электричества. Такие проблемы с электроснабжением в регионе наблюдаются уже двое суток.

Известно, что они возникли по причине удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по высоковольтному оборудованию. Бригады энергетиков задействованы в восстановительных работах и занимаются переключением на резервные линии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новгородской области 34 населенных пункта остались без электричества. Уточнялось, что на этой территории проживает более 830 человек.

