Ева Лонгория раскрыла секрет идеальной фигуры

|
Мария Гоманюк
Ужин и завтрак звезды проходят с перерывом в 16 часов.

Ева Лонгория раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ева Лонгория регулярно занимается в спортзале для мышечного тонуса

Актриса Ева Лонгория рассказала, как ей удается поддерживать стройную фигуру, которая так восхищает ее фанатов. Секрет звезда раскрыла в интервью для Women's Health.

По словам знаменитости, она не поддерживает ограничительные диеты. При этом ее собственная основывается на трех принципах: интервальном голодании, здоровых продуктах и умеренном потреблении.

Актриса заметила, между первым и вторым приемом пищи она соблюдает восьмичасовой интервал. У нее вошло в привычку есть в 11 утра и семь вечера, поэтому ее ужин и завтрак разделяют еще 16 часов.

В качестве продуктов питания Лонгория выбирает так называемые «медленные углеводы», например, содержашиеся в киноа, высокобелковые блюда — куриное мясо, рыба, яйца, и насыщенные полезными жирами — авокадо, орехи и оливковое масло. Звезда избегает полуфабрикаты, жареного и сахар.

Помимо этого, Ева соблюдает необходимую физическую активность. Она периодически занимается в спортзале и много двигается. Накануне снимки спортивной звезды появились в издании Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Ева Лонгория навсегда отказалась от съемки обнаженной.

