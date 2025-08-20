Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новый спутник Урана

Мария Гоманюк
Объект открыли во время наблюдений 2 февраля.

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новый спутник Урана

Фото: www.globallookpress.com/ NASA

Астрономы, использующие космический телескоп «Джеймс Уэбб», нашли новый, 29-й по счету спутник Урана. Ему присвоили имя S/2025 U1. Об этом стало известно из сообщения американского космического агентства НАСА.

«Группа под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI, располагается в Сан-Антонио, штат Техас — Прим. ред.) обнаружила ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым расширив известное семейство спутников планеты до 29», — отметили в статье на официальном портале.

По данным НАСА, спутник открыли во время наблюдений 2 февраля текущего года.

Также известно, что диаметр S/2025 U1 составляет примерно десять километров. Именно это, по предварительной информации, могло стать помехой для зонда «Вояджер-2», чтобы заметить его при пролете мимо Урана в 1986 году.

Как заключил ведущий ученый в отделе науки и исследования Солнечной системы SwRI Марьям эль-Мутамид, расстояние спутника от планеты по подсчетам 56 тысяч километров. В то же время его орбита находится вокруг экваториальной плоскости планеты между орбитами спутников Офелия и Бьянка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасно возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной.

