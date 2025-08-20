Энергетическая гордость: российская атомная промышленность отмечает 80-летие

Российская атомная промышленность отмечает 80-летие

Российская атомная отрасль отмечает сегодня 80-летие. За эти годы наша страна стала мировым лидером не только в энергетике, но и в десятках других сфер. Помимо строительства АЭС в семи странах, это и уникальный ледокольный флот, обеспечивающий рекордные грузоперевозки по Северному морскому пути, и прорывные разработки в медицине, и даже квантовые вычисления.

О том, как технологии мирного атома изменили жизнь страны — в репортаже корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Будто часть космического корабля или основа батискафа — так выглядит современный ядерный реактор для ледокольного флота. РИТМ-200 и РИТМ-400, это усовершенствованная версия, собирают на заводе в Подольске. Конструкция уникальна.

«Парогенераторы расположены внутри корпуса. Что позволило значительно сократить габариты и вес. В судостроении это два самых важных параметра», — заявил генеральный директор завода АО «ЗИО-Подольск» ГК «Росатом» Антон Лебедев.

И такие реакторы массой в 300 тонн прослужат больше 40 лет. Это источник энергии и гордости нашей страны — ледоколов-гигантов.

«Там внизу — сердце атомного ледокола. На судне их целых два, мощность каждого 175 мегаватт. Этого хватило бы, чтобы снабдить электроэнергией целый небольшой город с населением до 100 тысяч человек», — отмечает корреспондент.

Ближе не подобраться: высота защитного корпуса — 16 метров.

«Вокруг реактора устанавливается биологическая защита, формируется защитная оболочка из нержавеющей стали толщиной 40 миллиметров и бетона. Эта эшелонированная защита позволяет обеспечить безопасное строительство, испытания и эксплуатацию ледокола», — рассказал начальник достроечно-малярного цеха Балтийского завода Станислав Евдошенко.

Атомный ледокольный флот России уникален. Эти гиганты круглый год сопровождают суда по Северному морскому пути — кратчайшему водному маршруту из Европы в Азию. И выполняют еще одну важную миссию.

«Атомный ледокольный флот обеспечивает форпост на подходах к Северному морскому пути. Это огромная кладовая наших углеводородов и редкоземельных металлов. Не будет присутствия Российской Федерации в этой части земного шара, придут другие страны, желающие, скажем так, воспользоваться этими ресурсами», — заявил капитан атомного ледокола «Арктика» Василий Губкин.

Сейчас в составе флота восемь атомоходов, из них четыре — нового поколения. «Чукотка» готов на 70%. Сейчас ведутся достроечные работы — на борт грузят оборудование и блоки, которые изготавливают здесь же, на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации. А на стапеле уже можно увидеть корпус следующего атомохода.

«За мной сейчас как раз строится, формируется корпус атомного ледокола „Ленинград“, названного в честь города-героя, естественно, Ленинграда. Это шестое судно в данной серии», — отметил директор по производству Балтийского завода АО «ОСК» Роман Лакша.

И не последнее: в цехах завода уже нарезают металл для ледокола «Сталинград». Его планируют заложить в конце этого года.

Атомная промышленность России — это почти 500 предприятий и 31 атомград. «Росатом» возводит АЭС, способные работать до ста лет, то есть они будут служить нескольким поколениям, в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«И в решении вопросов обороны и безопасности, и в решении проблем энергетики, в экспорте энерготехнологий, мы, ну так скромно скажу, являемся одним из мировых лидеров. При этом у нас есть третье направление. Это проект технологического суверенитета. От машиностроения до высоких технологий — цифровых, квантовых, фотонных», — подчеркнул Лихачев.

Инновации даже в мелочах. Робот-сварщик помогает специалистам Центрального конструкторского бюро машиностроения, которое производит оборудование для атомных электростанций. Один такой механический помощник заменяет трех рабочих и сокращает время сварки вдвое.

«Робот не устает, у робота нет тремора рук, робот не ходит в отпуск и так далее. И может работать в трехсменном режиме», — говорит заместитель главы центрального конструкторского бюро машиностроения ГК «Росатом» Юрий Федорук.

Сложнейшие установки — ускорители элементарных частиц — помогают ученым бороться с онкозаболеваниями.

«Радионуклиды производят небольшими партиями. Это радиоактивное сырье для разработки и производства новых препаратов. И вот такого небольшого количества хватит примерно на 20 пациентов», — подчеркивает корреспондент.

Ежегодно с помощью ядерных технологий в России проводят больше двух с половиной миллионов процедур — для диагностики и лечения онкозаболеваний. Так что уже с уверенностью можно сказать: атом, как завещал Курчатов, стал уже не только рабочим, но и даже врачом.

