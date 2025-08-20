Прохладный прием: за нарушения перед отопительным сезоном введут штрафы

Эфирная новость

Но суммы взысканий должны быть в разы выше планируемых, полагают в Госдуме.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Теплоснабжающие организации предложили наказывать за неустраненные нарушения. Контроль, как выяснили «Известия», будут проводить перед отопительным сезоном. Штраф составит до 200 тысяч рублей — за каждый выявленный недостаток.

Схожее наказание может появиться и для граждан. Правда, величина штрафа там намного меньше — всего 500 рублей.

Законопроект рассмотрят в конце этого года. Но эксперты уже сходятся во мнении, что в текущей редакции — наказание слишком мягкое.

