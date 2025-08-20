В духе Тарантино: комедия «Геля» готовится выйти в прокат

Криминальная комедия «Геля» выйдет в прокат 21 августа

Гремучая смесь диких погонь, юмора и авантюризма! В российский прокат выходит криминальная комедия «Геля» — новый фильм Стаса Иванова, снятый при поддержке НМГ.

Картина рассказывает о безумном рейде через полстраны на украденном автомобиле. Накануне премьеры в Москве состоялся спецпоказ, где зрители лично встретились с исполнителями главных ролей. С актерами пообщался и корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Специальный зрительский показ — это возможность для создателей наглядно убедиться, что действительно получилось и какие приемы сработали в эмоциональном плане, а для зрителей — встретиться с актерами. Илья Малаков, Дарья Мельникова и Анна Арефьева отвечают на все вопросы. Официально криминальная картина «Геля» выходит в прокат 21 августа, но некоторым счастливчикам удалось ее посмотреть заранее.

«Геля» — это кино, в котором один герой, Саня, в исполнении Ильи Малакова должен перегнать ворованный Geländewagen в Выборг в компании другого героя, доброго полицейского Орехова, актер Антон Васильев. Второму нужно узнать имя заказчика, первому — поскорее сделать дело и успеть к жене на роды.

«Разумеется, такое кино нужно смотреть на большом экране, чтобы составить компанию героям в совершенно диком путешествии, и ощутить азарт каждой своей клеточкой», — отмечает корреспондент.

«Я вообще после этого проекта в принципе начал водить. Настолько были высоки ставки, что после того, как мы закончили проект, я сначала пользовался каршерингом, потом бэушечку свою купил», — рассказал актер Илья Малаков.

Дарья Мельникова сыграла жену Сани. Она верит, что муж успеет на роды, и к своему счастью не знает, с какими бандитами он связался.

«Он же ради семьи на это все идет. Ему же надо денег заработать. Ради семьи, детей, жены», — поделилась актриса Дарья Мельникова.

На показ Илья Малаков пришел со своей супругой Ангелиной Стречиной. На кинофестивале в Выборге, где «Геля» получила специальный приз, она была членом жюри, и теперь может признаться, за какие достоинства наградили фильм.

«Мой муж. Я считаю, это главное достоинство этой картины. Смотря фильм, видно, насколько он ответственен в выполнении своих задач», — считает актриса Ангелина Стречина.

«Геля» — это криминальная комедия в духе Тарантино от режиссера Стаса Иванова, создателя сериалов «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон».

Актриса Анна Арефьева сыграла роковую девушку, Асю, которая оказывается на пути двух напарников поневоле с оружием в руках.

«Выходит девочка с жвачкой и со стволом. Я, конечно, тренировалась. У нас были пробы и на Ленфильме. Я маленькая, это сейчас я на каблуках. Я весила 50 килограммов. Меня просто вот так, туда, назад», — рассказала актриса Анна Арефьева.

Фильм «Геля» создан при непосредственном участии канала РЕН ТВ. Увидеть в кино криминальную комедию уже можно в четверг, 21 августа.

