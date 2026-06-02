«Нет оргазма на альфонсов»: Наталья Штурм о своих мужчинах и одиноких женщинах

Певица Штурм: без интереса к работе или отношениям можно охладеть в обеих сферах

Многие женщины сталкиваются с одиночеством из-за нежелания мужчин вкладываться в отношения. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделилась певица Наталья Штурм на Fashion show «Славянский взгляд».

По ее словам, у мужчин стало меньше желания проявлять инициативу в личной жизни. Штурм отметила, что некоторые из них ссылаются на усталость, работу и другие причины, но при этом не готовы прикладывать усилия ни в отношениях, ни в быту.

«Потому что у мужчин нет желания им (сексом. — Прим. ред.) заниматься, им лень, им тяжело, они начинают стонать, плакать, что они устают на работе, а на работе они тоже не особо работают», — рассудила исполнительница.

Также артистка отметила, что сама положительно относится к труду и считает важным, чтобы и мужчины, и женщины занимались делом, которое им нравится. По ее мнению, если человеку неинтересна работа или отношения, он постепенно отказывается от активности в обеих сферах.

«В общем, короче говоря, я, наоборот, за работу. Я очень люблю, когда и мужчины, и женщины как следует впахивают. Вот особенно, если это их любимая работа. Если нелюбимая, то, конечно. Также, если им сексом не нравится заниматься, вот они и не занимаются. Поэтому вот и происходит, что все одинокие сейчас», — отметила Наталья.

Также Штурм эмоционально обратилась к женщинам, заявив, что многие из них, несмотря на привлекательность, остаются без партнера.

Говоря о молодых избранниках, певица призналась, что не принимает отношения, в которых мужчина находится рядом только ради выгоды. По словам Штурм, ей не нравятся альфонсы, и такие мужчины не вызывают у нее интереса.

«Я не люблю альфонсов. У меня нет оргазма на альфонсов. Вы понимаете? Я ничего не могу с собой сделать», — заключила Штурм.

Наталья Штурм активно ведет соцсети в последние годы. Она публикует откровенные фотографии в блоге, рассказывает о личной жизни и нередко делится с подписчиками резкими высказываниями на темы отношений, возраста и женской привлекательности.

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