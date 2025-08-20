«Семейный день»: Арнтгольц и Богатырев опубликовали редкое фото с сыном

Мария Гоманюк
Поклонники посчитали публикацию довольно милой.

«Семейный день»: Арнтгольц и Богатырев выложили редкое фото с сыном

Фото: Instagram*/tarntgoltsofficial

Марк Богатырев поделился с подписчиками снимком с маленьким наследником

Актер Марк Богатырев опубликовал снимок, на котором он вместе с супругой артисткой Татьяной Арнтгольц и их общим сыном. Снимок показали 7Дней.ru.

Звездная пара редко выкладывает семейные фотографии, поэтому новый кадр оценили поклонники, заметив, что он довольно милый.

График знаменитостей всегда спланирован, однако это не мешает им путешествовать вместе с ребенком. В блоге Богатырев часто делится моментами из таких поездок. В этот раз он показал подписчикам фото с сыном Данилой, который очень похож на свою маму.

«Семейный день», — подписал снимок Марк.

Пара долгое время хотела родить детей, и у них это получилось осуществить во время пандемии. Ребенку Богатырева и Арнтгольц уже четыре года. Также в союзе с бывшим избранником актером Иваном Жидковым Татьяна родила дочь Марию, которая проживает с отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Марка Богатырева заметили без обручального кольца.

