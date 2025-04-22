Расстался с Арнтгольц? Марка Богатырева заметили без обручального кольца

Марк Богатырев прокомментировал слухи о расставании с женой. Почему они с Татьяной Арнтгольц не носят обручальные кольца? И зачем 40-летний актер обратился к психологу? Из-за чего супруга ограничила его бюджет? Как артист справляется с ролью отца? И смог ли он забыть Елену Подкаминскую? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Жить с женщиной и хорошо жить — это определенный институт. И в нем надо тоже учиться, потому что мы все эмоциональные, мы все разные», — отметил артист.

На днях Марк Богатырев заставил волноваться поклонников. Он вышел в свет без супруги, а на его руке не оказалось обручального кольца. Сам актер пояснил, что жена занята, а ему надоело носить одно и то же украшение годами.

«Я люблю разные кольца. И мне важно что-то носить, что мне нравится. А так, когда ты носишь обручальное кольцо, ты как бы себя немножко ограничиваешь», — объяснил Богатырев.

Однако многие решили, что в звездной паре назрели явные проблемы. Ведь еще прошлым летом СМИ писали: пока Татьяна находилась дома с их общим сыном Данилой, ее супруг развлекался в баре с незнакомой девушкой.

«Эту блондинку он обнимал, гладил ее по телу, хватал за попу, говорил что-то на ушко. Они были в тесном контакте. Более того, когда Марк увидел, что его снимают, он произнес фразу: „Я спалился“», — рассказала светский журналист Алена Павлова.

«Мне кажется, вообще, когда гармоничные, красивые люди расстаются, всегда жаль», — выразила мнение актриса Евгения Ахременко.

После этого скандала Богатырева больше не видели вместе с женой. Актер стал публично рассказывать о трудностях в браке. Признался, что супруга ограничила его бюджет и теперь следит за тем, чтобы он попусту не тратил деньги. Намекнул на нелегкий характер Татьяны. И даже заявил, что начал посещать психолога.

«Это часто связано как раз с взаимоотношениями с Таней. Понимаете, когда ты живешь с актрисой, это всегда немножко пороховая бочка. Потому что это эмоции, у нее свой гастрольный график. И иногда увидеть ее дома — это большая редкость», — поделился Марк Богатырев.

Но поклонникам не хочется верить, что пара на грани распада. Артисты поженились осенью 2020 года и стали поддержкой друг для друга. У Татьяны за плечами был нелегкий развод с Иваном Жидковым, она одна растила дочь. А Марк едва пришел в себя от трагической любви к Елене Подкаминской, из-за которой пытался свести счеты с жизнью.

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«Была влюбленность. С моей стороны — просто огромная. Но эта история касается только нас. Ощущение, что был в двух шагах от смерти, очень отрезвляет. Понимаешь: деньги, слава, карьера — это все ерунда и ничто, если в душе нет мира, покоя», — заявил актер.

«Елена позволяла себя любить, а Марк действительно был влюблен. В кулуарах говорят о том, что Елена была беременна от Марка, когда снимался опять-таки сериал. И, подумав своей головой, она поняла, что с Марком дальнейшей жизни серьезной не будет. Марк очень сильно переживал, у него случился нервный срыв после этого разрыва. Они не разговаривали. Она вообще не шла на контакт. Тоже это переживала, но по-своему», — уточнила журналист Павлова.

Актер старался забыть Подкаминскую в объятиях других женщин. В 2015-м встречался с сотрудницей авиакомпании Надеждой Толубеевой, потом со студенткой Екатериной Грудиной. И даже заявлял, что теперь предпочитает отношения без обязательств. Но знакомство с Татьяной Арнтгольц перевернуло его жизнь. А когда у них родился общий сын, Марк практически растворился в отцовстве.

«Ему нравятся те же фильмы, та же музыка, и он как-то очень, как сказать, наполняется тем, что мне интересно. И мне это очень нравится», — признался Богатырев.

Поклонники предположили: возможно, супруги пока не спешат окончательно расходиться из-за маленького ребенка. Впрочем, Марк и Татьяна до сих пор никак не комментировали свои отношения после произошедшего в баре. Но актер заверил, что они с женой по-прежнему вместе.

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«Мы все живые люди, и у нас возникают какие-то иногда, конечно, ситуации, в которых мы пытаемся правильно разобраться», — подчеркнул Марк Богатырев.

«Бывают разные истории. Я знаю, что даже иногда, когда пары друг от друга отдыхают в публичном пространстве, не значит, что все плохо в личном. Но, с другой стороны, мы не можем залезть им в голову, мы не знаем, что происходит. А я фаталист. Я считаю, что все для чего-то. Люди сходятся для чего-то, люди расходятся для чего-то», — высказалась Евгения Ахременко.

Также Марк поспешил успокоить поклонников: у них с Татьяной все прекрасно, хотя актриса стала появляться без обручального кольца гораздо раньше, чем он. По словам знаменитости, они посвящают друг другу и сыну все свободное время и о расставании даже не помышляют.

«Мы стараемся вместе смотреть кино, гуляем, посещаем детские спектакли. Мы гуляем на Гребном канале. Это такое время, прекрасное очень. Я как-то так очень наполняюсь каким-то хорошим самочувствием от этого», — признался актер.

Однако фанатам все равно неспокойно. Возможно, совместный выход в свет Богатырева и Арнтгольц помог бы развеять сомнения. Поклонникам остается гадать: дошла ли встреча Марка с другой девушкой до измены, и кто из супругов виноват, если это действительно произошло.