Лучше вырастить самим? Цветы на 1 сентября вновь подорожают

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Главный рост цен будет ощутим в Москве.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Экономист Бодрова: флористы объясняют дороговизну букетов импортными поставками

В новом учебном году стоимость букета ко Дню знаний снова возрастет. Подробнее об этом в беседе с Life.ru рассказала экономист и аналитик Анна Бодрова.

По словам эксперта, медианная стоимость не слишком большой цветочной композиции к 1 сентября текущего года составит примерно 500-900 рублей.

«Мы берем здесь самый базовый минимум, без пышной обертки и без экзотического наполнения», — пояснила специалист.

Такой презент может включать в себя пять–семь небольших роз или хризантем. В сравнении с прошлым годом его стоимость вырастет на 15–25%, так как тогда аналогичный букет можно было приобрести за 400–720 рублей.

Экономист считает, что главный рост цен будет ощутим в Москве. Здесь верхняя граница поднимется с 720 до 900 рублей, что равно росту цены примерно в 1,25 раза. При этом в регионах динамика останется умеренной — с 400 до 500 рублей, что показывает рост примерно в 1,15 раза.

Флористы, как подчеркнула Бодрова, объясняют это подорожание импортными поставками из-за колебаний валютных курсов и логистических издержек и увеличением себестоимости внутреннего производства. Помимо этого, в конечную цену заложено все — от динамики цен на услуги естественных монополий до роста повседневных расходов самих продавцов и собственников бизнесов.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти вариантов букетов для учителей ввиду скромного бюджета.

