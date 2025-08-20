В Воронежской области обнаружили ферму с сотней рабов

Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 126 0

Нескольких людей удалось освободить благодаря помощи волонтеров.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Воронежской области обнаружили ферму с сотней рабов. Комментарий о происходящем корреспондентам 5-tv.ru дали сотрудники предприятия.

Следственным комитетом (СК) данного региона была организована проверка информации, размещенной в социальных медиа, о том, что в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области находится ферма с рабами. На ней, по данным ведомства, людей удерживали незаконно, а также подвергали их насилию.

Волонтерское движение «Альтернатива» уже помогало вызволять людей из этого трудового плена. К ним за помощью обратились родственники пропавших. На территорию фермы волонтеров не пустили, лишь вывели тех четверых, чьи имена сотрудникам «Альтернативы» были известны.

Однако бригадир предприятия утверждал, что они якобы попросили работников не покидать территорию в целях безопасности. Так как большинство из трудящихся не местные и если что-то случится, то отвечать руководству предприятия.

Заработную плату, по его словам, они тоже выплачивают, как и положено, а все задержки происходят лишь по просьбам самих сотрудников.

«Деньги некоторые ребята сами просят не отдавать, потому что тут много кто очень слаб на выпивку. А отдавать перед отъездом», — уточнил бригадир Андрей.

Он добавил, что для всех работников были приобретены телефоны и ворота якобы всегда открыты. Одна из сотрудниц пояснила, что на любой работе случаются разногласия и их ферма не является исключением. Другой трудящийся на ферме мужчина заявил, что его устраивают условия труда и никто никого на ферме не обижает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Воронежской области обсудили экологию и сельское хозяйство региона.

