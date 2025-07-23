Патрушев и губернатор Воронежской области обсудили экологию и АПК региона

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

В 2025 году там собрали уже миллион тонн зерна — погодные условия не стали преградой.

Патрушев и губернатор Воронежской области обсудили экологию и АПК региона

Фото: Пресс-служба вице-премьера Д. Патрушева

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Воронежская область в 2024 году стала лидером по производству сельскохозяйственной продукции в Центральном федеральном округе (ЦФО), а по России заняла четвертое место по этому показателю. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

Гусев добавил, что в 2025 году аграрии собрали уже миллион тонн зерна. Погодные условия этому никак не помешали, Воронежская область вошла в пятерку лидеров среди производителей мяса и молока в стране.

Регион отличают также рекордные показатели по количеству сертифицированных производств. Губернатор обратил внимание на то, что особенно активно развиваются семеноводческие хозяйства, научные организации и предприятия по производству семян.

В центре обсуждения — экологическая ситуация. За последние пять лет в Воронежской области были устранены несанкционированные свалки, налажены процессы расчистки водоемов, а также ускорен процесс капитального ремонта гидротехнических сооружений.

По окончании встречи Патрушев дал ППК «Российский экологический оператор» поручение: совместно с Воронежской областью активизировать работу по созданию инфраструктуры для обращений с отходами в срок. Это — очень важная задача, от результатов которой зависит комфорт жителей региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Патрушев назвал уборочную кампанию одним из ответственных этапов сельхозотрасли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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