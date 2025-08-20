Польза или вред: какие продукты лучше всего употреблять на завтрак

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 74 0

Если регулярно ощущаются дискомфорт в животе после приема пищи, то стоит обратиться за помощью к врачу.

Пользу, а не вред: какие продукты лучше всего употреблять на завтрак

Фото: 5-tv.ru

Гастроэнтеролог Ломова: соки и фрукты на завтрак вредят ЖКТ

Соки и фрукты на завтрак могут раздражать слизистую ЖКТ. Об этом изданию Life.ru сообщила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

Завтрак, по словам специалиста, — это ключевой прием пищи за сутки. Однако не все продукты по утрам также полезны, как и в другое время суток.

«Соки и фрукты, особенно цитрусовые, на пустой желудок могут раздражать слизистую, а кисломолочные продукты утром теряют часть полезных свойств из-за высокой кислотности. Горячая вода тоже нежелательна — полезнее пить воду комнатной температуры», — уточнила эксперт.

Кроме того, на завтрак не стоит есть хлеб и выпечку, так как это быстрые углеводы, которые приводят к резкому росту инсулина и повышению веса.

Медик посоветовала утром употреблять яйца, омлет, каши, авокадо и орехи, а запивать все это теплой водой, зеленым чаем или отваром из шиповника.

А вот кофе на голодный желудок — плохая идея, уверена Ломова. Этот напиток провоцирует выработку соляной кислоты и раздражает слизистую. Тем, кто любит начинать день с этого продукта, лучше всего пить его уже после еды.

Также гастроэнтеролог рекомендовала прислушиваться к сигналам своего тела. Если вы регулярно ощущаете изжогу, вздутие, тошноту, боли в животе или тяжесть после приема пищи, то это явные признаки проблем с ЖКТ. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем грозит прием пищи перед сном.

