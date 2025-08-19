Чувство голода не победить? Чем грозит прием пищи перед сном

Кардиолог Симонова: поздний ужин может нарушить качество сна

Поздний прием пищи может негативно сказаться на качестве сна и общем самочувствии. Об этом заявила врач-кардиолог Татьяна Симонова в беседе с URA.RU.

«Если лечь спать с полным желудком, то могут возникнуть дискомфорт и тяжесть в животе, изжога, а также переваривание пищи требует энергии — все это мешает организму погрузиться в глубокий сон», — объяснила эксперт.

Дополнительный удар по качеству сна наносит скачок инсулина: он тормозит выработку мелатонина и мешает заснуть вовремя.

Если же чувство голода все-таки дает о себе знать вечером, Симонова советует выбирать легкие продукты: нежирный творог, несладкий йогурт, вареное яйцо, овощи или ломтик цельнозернового хлеба. При этом оптимально завершать трапезу не позже чем за два часа до сна.

Чтобы вовсе не сталкиваться с ночными приступами аппетита, врач рекомендует выстраивать рацион так, чтобы в нем преобладали овощи и фрукты, а количество приемов пищи подходило именно вашему режиму и нагрузкам.

