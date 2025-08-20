Минобороны Израиля утвердило операцию по захвату Газы. Об этом сообщает издание i24news.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата акнлава. Данный документ ему предоставило старшее командование ЦАХАЛ. Операция получила название «Колесницы Гидеона 2».

Сообщалось, что будет мобилизовано приблизительно 130 тысяч резервистов. Кроме того, планируется эвакуация мирного населения города из тех районов, которые могут затронуть боевые действия. В эвакуации примут участие около пяти дивизий.

Еще в начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить контроль над всей Газой, чтобы «обеспечить периметр безопасности».

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября 2023 года из сектора Газа. Они ударили по военным и гражданским объектам и захватили более 200 заложников. После чего ЦАХАЛ атаковал в ответ. А также началась блокада Газы, в которую приостановили поставку воды, топлива, продуктов, лекарств и электричества.

Этот конфликт спровоцировал противостояния Ливана и Йемена, а также взаимные ракетные удары Израиля и Ирана.

