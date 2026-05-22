Опасная привычка: почему нельзя ложиться на диван сразу после ужина

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Малоподвижный образ жизни после вечернего приема пищи провоцирует серьезные сбои в работе желудка.

Полезно ли ложиться на диван сразу после сытного ужина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Лусон: привычка ложиться на диван сразу после ужина разрушает здоровье человека

Привычка отдыхать в горизонтальном положении или сидеть перед телевизором сразу после ужина является серьезной ошибкой, разрушающей здоровье человека. Об этом сообщило издание HuffPost со ссылкой на заявление эксперта по диетологии Аны Лусон.

Специалист подчеркивает, что полное отсутствие физической активности в этот период приводит к значительному замедлению моторики желудочно-кишечного тракта, что крайне негативно сказывается на общем самочувствии и качестве переваривания пищи.

По словам эксперта, последствия такого поведения могут быть крайне неприятными.

«Когда организм физически отключается, пищеварение резко замедляется, что приводит к брожению пищи, скоплению газов, гастроэзофагеальному рефлюксу и выраженному вздутию живота», — пояснила Ана Лусон.

Чтобы избежать подобных проблем, диетолог рекомендует внести небольшие изменения в привычный распорядок дня и заменить лежание в кровати на легкую активность.

Для поддержания здоровья и активации работы кишечника Лусон советует совершать непродолжительные прогулки на свежем воздухе. Достаточно уделить ходьбе всего 10-15 минут после последнего приема еды, чтобы запустить процесс перистальтики и помочь организму справиться с нагрузкой. Подобная практика способствует более эффективному усвоению питательных веществ и предотвращает появление дискомфорта в абдоминальной области, обеспечивая более крепкий и здоровый сон. Текст подготовлен с учетом рекомендаций профильных специалистов в области питания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

16:46
Сделала из жертв котлеты? Чудовищные подробности убийства экс-мэра Самары и его жены
16:41
Собянин и Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабной модернизации
16:38
Таинственная фанатка: женщина проникла в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе
16:33
На Алтае школьницы избили сверстницу и сняли на видео
16:19
Запрошенное Россией заседание СБ ООН по атаке ВСУ состоится 22 мая в 22:00
16:08
В ВОЗ пересмотрели оценку риска распространения Эболы в Конго

Сейчас читают

В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео