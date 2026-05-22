Опасная привычка: почему нельзя ложиться на диван сразу после ужина

Диетолог Лусон: привычка ложиться на диван сразу после ужина разрушает здоровье человека

Привычка отдыхать в горизонтальном положении или сидеть перед телевизором сразу после ужина является серьезной ошибкой, разрушающей здоровье человека. Об этом сообщило издание HuffPost со ссылкой на заявление эксперта по диетологии Аны Лусон.

Специалист подчеркивает, что полное отсутствие физической активности в этот период приводит к значительному замедлению моторики желудочно-кишечного тракта, что крайне негативно сказывается на общем самочувствии и качестве переваривания пищи.

По словам эксперта, последствия такого поведения могут быть крайне неприятными.

«Когда организм физически отключается, пищеварение резко замедляется, что приводит к брожению пищи, скоплению газов, гастроэзофагеальному рефлюксу и выраженному вздутию живота», — пояснила Ана Лусон.

Чтобы избежать подобных проблем, диетолог рекомендует внести небольшие изменения в привычный распорядок дня и заменить лежание в кровати на легкую активность.

Для поддержания здоровья и активации работы кишечника Лусон советует совершать непродолжительные прогулки на свежем воздухе. Достаточно уделить ходьбе всего 10-15 минут после последнего приема еды, чтобы запустить процесс перистальтики и помочь организму справиться с нагрузкой. Подобная практика способствует более эффективному усвоению питательных веществ и предотвращает появление дискомфорта в абдоминальной области, обеспечивая более крепкий и здоровый сон.

