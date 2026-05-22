На Алтае школьницы избили сверстницу и сняли на видео

После публикации жестоких кадров к делу подключились полиция, следователи и прокуратура.

В Павловском районе Алтайского края 12-летнюю девочку избили две сверстницы, а происходящее сняли на видео. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как школьницу бьют по лицу, таскают за волосы, толкают и оскорбляют. Видео быстро привлекло внимание следователей и полиции.

В региональном управлении СК сообщили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка по статье о хулиганстве.

В пресс-службе МВД уточнили, что в полицию обратилась представитель пострадавшей девочки. Правоохранители уже установили всех участников конфликта. По предварительным данным, ранее подростки не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

К проверке также подключилась прокуратура Алтайского края. Соответствующее поручение дал прокурор региона Антон Герман после появления записи в интернете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Пермском крае школьники получили ожоги из-за петарды. По предварительным данным, один из учеников принес пиротехнику в класс. Во время урока петарда неожиданно сработала, после чего дети получили ожоги.

