С начала 2026 года в России предотвратили 101 террористическое преступление

Александра Якимчук
Украинские спецслужбы вербуют наших сограждан через мессенджеры для осуществления противоправной деятельности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ с начала 2026 года предотвратили 101 преступление террористического характера. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«С начала 2026 года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 терактов», — уточнили в ведомстве.

Также в ФСБ напомнили гражданам, что представители украинских спецслужб для осуществления преступной деятельности активно вербуют людей в мессенджерах. В ведомстве подчеркнули, что все, кто соглашается на содействие противнику, будут привлечены к ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить террористический акт на железной дороге в Керчи. Его готовили спецслужбы Незалежной. Они, по версии следствия, завербовали 32-летнего жителя города. В результате оперативных действий он был задержан.

Участок железной дороги, на котором планировался теракт, используется российскими военными для перевозки цистерн с горюче-смазочными материалами. По факту подготовки взрыва было возбуждено уголовное дело.

