Запрошенное Россией заседание СБ ООН по атаке ВСУ состоится 22 мая в 22:00
Во время удара в здании колледжа в ЛНР находились 86 подростков от 14 до 18 лет.
Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Lev Radin
Запрошенное Россией заседание совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с ударом ВСУ по Старобельску состоится 22 мая в 22:00. Об этом сообщили в постпредстве при ООН.
По данным российской стороны, атака была нанесена по гражданскому объекту. Москва намерена вынести обсуждение случившегося на международный уровень.
В результате удара погибли четыре человека, 35 детей получили ранения разной степени тяжести. В момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Российская сторона также начала подготовку официальных обращений в ООН, ОБСЕ и Совет ООН по правам человека.
