Запрошенное Россией заседание СБ ООН по атаке ВСУ состоится 22 мая в 22:00

Запрошенное Россией заседание совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с ударом ВСУ по Старобельску состоится 22 мая в 22:00. Об этом сообщили в постпредстве при ООН.

По данным российской стороны, атака была нанесена по гражданскому объекту. Москва намерена вынести обсуждение случившегося на международный уровень.

В результате удара погибли четыре человека, 35 детей получили ранения разной степени тяжести. В момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Российская сторона также начала подготовку официальных обращений в ООН, ОБСЕ и Совет ООН по правам человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.