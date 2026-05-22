В ВОЗ пересмотрели оценку риска распространения Эболы в Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго до очень высокого уровня. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, вспышка в стране развивается быстро. На региональном уровне риск оценивается как высокий, а на глобальном — как низкий.

До этого глава ВОЗ сообщал, что организация получила данные о более чем 750 возможных случаях заражения Эболой и 177 летальных исходах.

Ранее, 17 мая, ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

Эбола передается исключительно при прямом контакте с биологическими жидкостями зараженного человека или животного. Вирус не распространяется воздушно-капельным путем, как грипп или COVID-19. Инфекция может попасть в организм через микротрещины на коже, а также при попадании крови или других выделений на слизистые глаз, носа или рта.

Наибольший риск возникает при уходе за больным без средств защиты, во время похоронных обрядов при контакте с телом умершего, а также во время употребления в пищу дикого мяса, в том числе обезьян и летучих мышей.

