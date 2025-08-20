Адвокат Гуцул прокомментировала обжалование приговора в апелляционном суде

Евгения Алешина
В начале августа политика признали виновной в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Адвокат Гуцул подтвердила обжалование приговора в апелляционном суде

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подтвердила обжалование приговора в апелляционном суде. Об этом сообщила адвокат политика Наталья Байрам в беседе с 5-tv.ru.

«Сегодня 15-й день из назначенного законного срока, и апелляционная жалоба была подана соответственно процедуре», — сказала Байрам.

Районный суд Кишинева 5 августа признал Гуцул виновной в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Политик отвергла обвинения, назвав приговор «политической расправой».

В поддержку Гуцул продолжаются ежедневные акции протеста ее сторонников, которые обвиняют власти в политических репрессиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 100% населения Гагаузии осуждает преследование Евгении Гуцул. Молдавская диаспора в России требует от Кишинева вернуть ей избирательные права. Дело главы Гагаузии вышло на международный уровень. К ее защите подключились известные юристы, которые специализируются на резонансных политических процессах и делах о превышении полномочий властями.

Официальный Кишинев так перепахал международное правовое поле, что исправлять ситуацию взялись даже привыкшие к беспределу Брюсселя европейцы. Они готовят обращения в защиту главы Гагаузии Евгении Гуцул — сразу в несколько международных правовых инстанций и в ООН.

