Молдавская диаспора в России требует от Кишинева вернуть ей избирательные права.

Дело главы Гагаузии Евгении Гуцул вышло на международный уровень. К ее защите подключились известные юристы, которые специализируются на резонансных политических процессах и делах о превышении полномочий властями. Гуцул грозит семь лет тюрьмы по обвинениям, связанным с ее политической деятельностью. Таким образом Кишинев пытается запугать оппозицию перед сентябрьскими выборами в парламент страны. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

Официальный Кишинев так перепахал международное правовое поле, что исправлять ситуацию взялись даже привыкшие к беспределу Брюсселя европейцы. Они готовят обращения в защиту главы Гагаузии Евгении Гуцул — сразу в несколько международных правовых инстанций и в ООН. Адвокат Уильям Жюли и юрисконсульт Европейского центра соблюдения норм конституции и прав человека Гонсало Бойе сильно разочарованы в «демократии по-молдавски».

Впрочем, привычку европейских элит отменять выборы, если не нравится результат, жестко раскритиковал еще на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Вэнс. Европейские элиты продолжили свое.

Сначала от неугодных европейские глобалисты чистили политический ландшафт Румынии. Теперь — соседней Молдавии. Там Санду и ее команда получили карт-бланш.

«Брюссель, Евросоюз не оставят их „в беде“, будут всячески помогать по примеру Зеленского», — отмечает Корнелиу Чуря, политический обозреватель, Кишинев 1.

Приговор Евгении Гуцул кишиневский райсуд вынес пятого августа. У нее дома остались двое детей. Главное — ее поддерживает вся Гагаузия, за это ее и пытаются посадить, невзирая на массовые протесты.

«Можно говорить смело о том, что все 100% населения сегодня в Гагаузии осуждают преследование по отношению к Гуцул. Если на этот шаг уже власти пошли, я убежден, что они будут идти до конца», — уверен Юрий Витнянский, лидер молодежного движения блока «Победа».

«Наша власть хочет поставить на место башкана Гагаузии своего человека. А для чего она хочет поставить своего человека? Чтобы выиграть парламентские выборы», — говорит Анна, участница акции протеста в защиту Евгении Гуцул.

Детали тактики, которую практикует Санду, раскрыл лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. На судью в деле Гуцул психологически давили по прямому указанию премьера и главы Национального комиссариата полиции. Шор призвал молдаван 16 августа выйти на бессрочную акцию протеста. И предупредил силовиков.

«Каждый полицейский, который тронул за последние пять лет людей ни за что, понесет ответственность. Мы все должны твердо сказать „нет“ этому подлому полицейскому и мерзкому режиму. Выйти и отстоять свое право на достойную жизнь!» — сказал политик.

Но чтобы потрясти кучку прозападных политиков в Кишиневе, нужна системная работа с протестным электоратом, а таких в Молдавии сейчас — каждый третий, отмечают политологи.

«Сейчас главная задача оппозиции — убедить неопределившихся, тех, кто обладает протестным голосом, протестным настроением, выйти на улицы. Конечно, если выборы будут явно сфальсифицированы, стоит ожидать людей на улицах», — уверен Александр Кориненко, политический обозреватель.

Иными словами, первые в истории Молдавии прямые политические репрессии против главы отдельного региона — это лишь часть большой предвыборной технологии. Так же открыто режим Санду издевается над самой многочисленной молдавской диаспорой. По некоторым данным, в России сейчас — до миллиона молдаван, то есть больше трети всего населения Молдавии. И для них на выборах 28 сентября Кишинев готов открыть всего два участка — и те на территории посольства в Москве.

Возмущенные избиратели запустили в интернете грандиозный флешмоб — с требованием к марионеткам Запада уважать гражданские права.

Требования молдавских избирателей поддержала глава ЦИК России Элла Памфилова. О вопиющих нарушениях прав человека в Молдавии подняли вопрос наши дипломаты в ООН. Тем временем, молдавские диаспоры в западных странах, чьи голоса и помогли Санду стать президентом, на этот раз поразительно не активны. Регистрация заканчивается в этот четверг, а для участия в голосовании по почте зарегистрировались всего около двух тысяч человек, в основном, в США и Канаде.

