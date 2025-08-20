Тихий убийца: как действовать при утечке угарного газа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

Это вещество не имеет цвета, запаха и вкуса, но способно в кратчайшие сроки привести к летальному исходу.

Тихий убийца: как действовать при утечке угарного газа

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При утечке угарного газа нужно позвонить по номеру 112

При обнаружении угарного газа в помещении первое, что необходимо сделать — набрать номер 104 или 112 с добавочной цифрой 4. Об этом рассказали представители АО «Мосгаз» в беседе с aif.ru.

Угарный газ не имеет цвета, запаха и вкуса. Другое его распространенное название — кроме, конечно, СО — это «тихий убийца». Он образуется в результате неполного сгорания углеродосодержащих веществ, среди которых дерево, уголь, газ и бензин.

Заметить угарный газ очень сложно. При этом тяжелые последствия он вызывает мгновенно. Летальный исход — одно из наиболее распространенных.

При обнаружении утечки газа в помещении необходимо перекрыть газовые краны на опуске перед приборами и на самом приборе. Затем открыть окно. Категорически запрещается включать или выключать электрические приборы — от них вообще лучше держаться на расстоянии.

Помещение, в котором произошла утечка, нужно покинуть сразу. Если ощущаются первые признаки отравления, поможет свежий воздух и максимальное расстояние от источника угарного газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в центре Берлина загорелся многоквартирный дом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс