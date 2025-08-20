Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

После завершения летнего парада планет 19 августа, представители всех знаков зодиака могут ожидать значительных изменений в своей жизни. Life.ru предсказывает ключевые тренды, которые ждут нас в постпарадное время.

Ночью с 18 на 19 августа, около четырех часов утра, небо украшали Меркурий, Венера, Юпитер и Луна. С окончанием этого астрономического события, следующий парад планет произойдет лишь 28 февраля 2026 года. Какие перемены принесет это время для знаков зодиака?

К примеру, Львы будут работать как настоящие детективы и смогут раскрыть важные тайны. Астролог Борис Зак отмечает, что за усилия обязательно последует вознаграждение. Если ваша работа связана с развитием интеллекта, повышение по службе может стать реальностью. Вы сможете узнать много нового о своей семье и собственных талантах.

Астрологи предсказывают Овнам удачу в семейных делах и вопросах недвижимости. Представителям этого знака стоит сосредоточиться на близких и личной жизни, где могут произойти значительные изменения. Правильное управление недвижимостью, будь то наследственное поместье или «дальневосточный гектар», может привести к финансовому благополучию.

Близнецы же могут ожидать прорыва в финансовой сфере. Хотя детали этого события пока неизвестны, стоит подготовиться к возможным изменениям. Это может быть связано как с увеличением доходов, так и с неожиданными расходами. Звезды лишь указывают направление, а вам предстоит пройти путь.

После парада планет Раки смогут усилить свою харизму и привлекательность. Хотя материальные блага не предсказываются, личная привлекательность может привлечь внимание противоположного пола уже в сентябре. Иногда истинное сокровище заключается в харизме, которую мы развиваем в поисках счастья.

А Девам представится шанс добиться успеха в общественной деятельности. Это отличное время для активного участия в местных сообществах или помощи другим.

