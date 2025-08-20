Пара основала в лесу Шотландии африканское королевство Кубала

Дарья Орлова
У «монархов» даже есть служанка.

В Шотландии пара основала в лесу африканское королевство Кубала

Фото: 5-tv.ru

В городе Джедбург в Шотландии Кофи Оффе из Ганы и Жан Гошо объявили участок леса африканским королевством под названием Кубала. Об этом сообщает The Sun.

Из Ганы 36-летний Кофи Оффе прибыл в Шотландию вместе с Жан Гошо из Зимбабве. Пара объявила себя правителями «потерянного африканского племени», обосновалась среди деревьев и заявила о создании собственного королевства под названием Кубала.

Оффе называет себя королем Атехехе, а Гошо — королевой Нанди. В их «королевской свите» есть служанка Аснат, чье настоящее имя — Каура Тейлор. Она родом из Техаса, США. Родные женщины сообщили о ее исчезновении в полицию, однако Тейлор записала видео, где утверждает, что ушла по собственной воле, и призвала не пытаться вернуть ее домой.

Местный городской совет предлагал группе переселиться в обычные дома, но пара отказалась. По их словам, Оффе является потомком царя Давида, а «земля обетованная» находится именно на территории Шотландии.

