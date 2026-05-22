Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя

Летом от жары помогут спастись портативные вентиляторы и блэкаут-шторы

В мае 2026 года температура в ряде российских регионов, включая столицу, поднялась почти до 30 градусов, из-за чего резко вырос интерес к компактным устройствам для охлаждения. Об этом сообщило агентство URA.RU.

Обычное потребление воды перестает быть эффективным средством спасения. Специалисты рекомендуют переходить на использование персональных систем охлаждения, таких как портативные вентиляторы, которые легко помещаются в сумку.

Особую категорию гаджетов составляют шейные модели, обеспечивающие обдув со всех сторон и освобождающие руки, что удобно при долгих прогулках или поездках в общественном транспорте.

Для тех, кто вынужден долго находиться под палящим солнцем, разработаны специальные жилеты с интегрированными вентиляторами или отсеками для гелевых аккумуляторов холода, способных удерживать низкую температуру до 16 часов.

Охлаждение жилого пространства требует комплексного подхода к оформлению окон, так как именно через стекло в комнаты проникает основной жар. Одним из наиболее эффективных решений считается использование атермальных или зеркальных пленок, способных отражать до 80% солнечного излучения, не затемняя помещение.

Альтернативой могут стать блэкаут-шторы с отражающим покрытием или жалюзи, которые физически блокируют тепловой поток. Для владельцев домашних растений актуальными остаются фольгированные экраны, предотвращающие выгорание цветов на подоконниках.

В 2026 году популярность приобрела интеграция систем «умного дома», где электрокарнизы автоматически закрываются в пиковые часы солнечной активности — с 11:00 до 17:00. В дополнение к техническим средствам эксперты советуют проводить влажную уборку, проветривать комнаты только в ночное время и ограничивать использование кухонных плит в дневные часы.

