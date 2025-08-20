Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков на западе Москвы

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 32 0

Реорганизация поможет создать около четырех тысяч рабочих мест.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В столице продолжается осуществление проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Реорганизуем два участка в районе Филевский Парк по программе КРТ. На месте устаревших строений в Береговом проезде будут возведены общественно-деловые объекты. Это 3,7 тысячи рабочих мест» — рассказал Сергей Собянин.

Обновленные участки площадью 1,97 гектара будут располагаться по адресу: Береговой проезд, дом 4/6, строение 1 и дом 4, корпус 3.

Реорганизация поможет создать около четырех тысяч рабочих мест. На 129 тысяч квадратных метров, возведут общественно-деловые объекты. Планируется благоустройство территории и реконструкция улично-дорожной сети.

Также 131 проект комплексного развития территорий находится на стадии реализации. При выполнении работ будет создано порядка 348 тысячи рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Собянин одобрил проект комплексного развития территории на западе Москвы.

