На Земле началась магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце

Диана Кулманакова
Она может влиять на состояние метеочувствительных людей и работу технических приборов.

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Земля «влетела» в корональную дыру, поэтому на планете зарегистрировали очередную магнитную бурю. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы. Пока держится в зеленой зоне», — говорится в сообщении.

С 19 по 20 августа ожидается магнитная буря уровня G1, который может влиять на состояние метеочувствительных людей и работу технических приборов. Она пройдет с вероятностью чуть более 50%. Активность ожидается в вечерние и ночные часы 20 августа.

Корональная дыра достигает около полумиллиона километров и занимает значительную часть солнечного диска, обращенного к Земле. Такие явления становятся источником солнечного ветра высокой скорости — заряженных частиц, которые вылетают из «пробоин» в магнитном поле Солнца.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе магнитных бурь на август.

