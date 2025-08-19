Число пострадавших при взрыве на предприятии в Рязанской области возросло до 164

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 78 0

Погибли — 25 человек.

Число пострадавших при взрыве на предприятии в Рязанской области выросло до 164

Фото: © РИА Новости/Павел Симаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Завершены аварийно-спасательные работы после взрыва на предприятии в Рязанской области. Число пострадавших увеличилось до 164 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли. В ликвидации последствий задействованы 361 специалист и 85 единиц техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Шиловском районе региона 15 августа произошел взрыв в пороховом цеху завода «Эластик», который производит синтетические волокна. Под завалом оказались люди.

По предварительным данным, причиной могло стать использование сварочного аппарата или болгарки сотрудниками рядом с порохом. В результате взрыва произошло возгорание. Пожар полностью разрушил здание цеха.

Следственное управление следственного комитета по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Рязанской области объявили траур после взрыва в Шиловском районе. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс